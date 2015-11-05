Лига чемпионов. «Зенит» разобрался на выезде с «Лионом» и оформил выход из группы

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях уверенно обыграл «Лион» и оформил выход в плейофф раунд турнира.

Напомним, в этой группе выступают также «Гент» и «Валенсия».

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Лион (Франция) – Зенит (Россия) 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Дзюба, 25; 0:2 – Дзюба, 57.

Лион: Лопес, Бедимо, Умтити, Янга-Мбива, Жалле (Рафаэл, 60), Гоналон, Толиссо, Дардер (Ферри, 77), Вальбуэна, Лаказетт, Бове (Корне, 69).

Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито (Смольников, 73), Ломбертс, Нету, Данни, Шатов, Хави Гарсия (Юсупов, 80), Витсель, Халк, Дзюба (Рязанцев, 83).

Предупреждения: Витсель, 19; Гоналон, 31; Кришито, 47; Хави Гарсия, 55; Анюков, 57; Данни, 74; Шатов, 89.

Удаления: Гоналон, 72; Анюков, 87.