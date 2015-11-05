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  • Лига чемпионов. «Зенит» разобрался на выезде с «Лионом» и оформил выход из группы

Лига чемпионов. «Зенит» разобрался на выезде с «Лионом» и оформил выход из группы

5 ноября 2015, 00:38
44

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях уверенно обыграл «Лион» и оформил выход в плейофф раунд турнира.

Напомним, в этой группе выступают также «Гент» и «Валенсия».

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Лион (Франция) – Зенит (Россия) 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Дзюба, 25; 0:2 – Дзюба, 57.

Лион: Лопес, Бедимо, Умтити, Янга-Мбива, Жалле (Рафаэл, 60), Гоналон, Толиссо, Дардер (Ферри, 77), Вальбуэна, Лаказетт, Бове (Корне, 69).

Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито (Смольников, 73), Ломбертс, Нету, Данни, Шатов, Хави Гарсия (Юсупов, 80), Витсель, Халк, Дзюба (Рязанцев, 83).

Предупреждения: Витсель, 19; Гоналон, 31; Кришито, 47; Хави Гарсия, 55; Анюков, 57; Данни, 74; Шатов, 89.

Удаления: Гоналон, 72; Анюков, 87.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Лион
Комментарии (44)
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Прораб
1446673159
Ура!
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Zenit_EKB_88
1446673416
Красавцы
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Diman67
1446673428
У свиней наверняка сейчас не хило бомбит)) Всех с замечательной победой! Зенит чемпион!!!
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Челнинец
1446673833
Дзюба должен быть благодарен Халку, процентов 80 голов его за счет Халка, связка хороша)
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чепушило
1446673854
был бы халк, таким распосовычным, и саня керж, полезнее был бы чем дзюба
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санек26
1446674649
а игрочишка-то заиграл растет
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Зенит*SPB
1446675493
с победой товарищи)))от души Зенит,радуешь болельщиков,продолжать в том же духе и еще лучше......
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Димон Алма-Ата
1446680580
Зенит молодцы, 4 из 4, никто кроме Вас так не может.
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Zeff
1446683394
Надо прекратить так рьяно помогать ЦСКА в играх ЧР. Им это на пользу не идет. В ЧР они первые, а в Европе 0,00000....... И Акинфеев не вратарь, а дырища знатная.
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gigs84
1446714207
Зенит - красава!
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