Гилерме: «Приятно играть против команд, у которых активные болельщики»

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме поделился своими ожиданиями от игры четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Бешикташа».

«Любому приятно играть против команды, у которой такие активные болельщики. Для любого игрока выходить на поле в такой атмосфере – это мотивация. Но и не только поэтому интересно здесь сыграть. «Бешикташ» – хорошая команда с сильными футболистами.

Я несколько раз находился на поле в похожих условиях, но я сосредотачиваюсь на своей игре и то, что происходит на трибунах, мне не мешает», – отметил бразилец.

Напомним, в третьем туре группового этапа «Локомотив» и «Бешикташ» сыграли между собой вничью (1:1).