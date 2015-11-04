«Зенит» в Лионе поддержат 600 болельщиков

На матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит» ожидается около 30 тысяч болельщиков. Петербуржцев должны поддержать около 600 человек.

«Зенит» выйдет на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом. Обе команды проведут встречу в траурных повязках в память о жертвах авиакатастрофы в Египте. Игра будет в прямом эфире показана на «Матч-ТВ», комментаторы – Геннадий Орлов и Георгий Черданцев.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени в Лионе на поле стадиона «Жерлан».