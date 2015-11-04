Жоаозиньо: «Я готов на все 100 процентов»

Полузащитник «Краснодара« Жоаозиньо готов выйти на поле в матче Лиги Европы против ПАОКа. Напомним, что бразилец получил травму в матче 19-го тура чемпионата России против «Урала« (1:1). У него был диагностирован перелом костей правой голени.

«Я готов на все 100 процентов. Если тренер решит, чтобы я завтра играл 90 минут, то я буду играть все это время.

В прошлой игре против ПАОКа мы не реализовали свои моменты, и завтра нам их надо использовать. Каждый игрок должен быть сконцентрированным, играть с самоотдачей», – заявил Жоаозиньо.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодара» против ПАОКа состоится в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.