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    Коку: «Мы вернулись в гонку»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку считает, что победа над «Вольфсбургом» позволила вернуться его команде в борьбу за выход в плей-офф.

    «Первоочередной задачей было выиграть матч, так что победа со счетом 2:0 – дополнительный бонус. Мы переключились на схему 5-4-1, чтобы оставлять меньше свободного пространства и предотвращать контратаки «Вольфсбурга». Сегодня команда продемонстрировала зрелую и цельную игру. Мы не дали гостям шансов.

    Расчет делался на то, чтобы оказывать давление и быстро переходить от атаки к обороне. У нас есть амбиции атакующей команды, но оборона тоже важна. Мы вернулись в гонку. Это важная победа», – сказал Коку.

    Напомним, что ПСВ в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:0.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 12:14
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