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    Гинер: «Если Дзюба будет болеть против ЦСКА, это принесет нам успех»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о высказывании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что будет болеть против ЦСКА.

    «Думаю, это нам принесет еще больший успех. Потому что зависть или ненависть ложится всегда на твои плечи, как меня учила бабушка. Я никогда не болею против какой-то команды. Меня это не интересует, важно, чтобы своя команда играла хорошо», - говорит Гинер.

    При этом глава ЦСКА не отказывает Дзюбе в его праве болеть за кого угодно.

    «Мне, наверное, болеть против кого-то совесть не позволит. Хотя, наверное, даже не совесть, а инструкция, как ей пользоваться, потому что совесть есть и у Дзюбы. Он может за кого хочет болеть, это его право. Может болеть за команды, которые играют против ЦСКА. Мое мнение: лучше хорошо играть в своем клубе, набирать очки, тогда не надо задумываться, против кого болеть».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2015 23:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 ноября 2015, 12:30

      «Дзюба сказал, что в чемпионате России будет болеть против ЦСКА? Я думаю, что это принесет нам еще больший успех..." Болеть против соперника идущего впереди тебя в чемпионате РФ это нормально, было бы странно если б наоборот. )) Но говорить об этом кому-то это по крайней мере не прилично, а тем более журналистам. Это говорит не о слабоумии "игрочищи", а об отсутствии у Дзюбы ума, как такового вообще.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 4 ноября 2015, 22:35

      Не помогло)

      0
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      Рейтинг: +35

      Rockvoc 4 ноября 2015, 12:22

      Судя по всему, Дзюба болел за ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 ноября 2015, 08:10

      Дзюба конечно урод еще тот.Не важно за кого болеешь,когда российские команды играют в Европе вопрос за кого болеть вообще не должен стоять.

      0
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 > Диктор 4 ноября 2015, 12:52

      При чём тут игры в Европе? Речь идёт о чемпионате России,не тупи

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 07:51

      А Гинер, хоть и реальный пацан, ничем не отличается от немногочисленных болельщиков своей команды.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2015, 01:51

      Вряд ли Дзюба смотрел эту хренотень.

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 3 ноября 2015, 23:39

      Леннорыч, хорош, как всегда!

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