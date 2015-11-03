Семенов: «В Грозном любят матчи со «Спартаком»

Защитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о своих ожиданиях от ближайших матчей за клуб и сборную России. Футболист получил приглашение в национальную команду для подготовки к товарищеским играм против Португалии и Хорватии.

«Я расцениваю вызов как еще один толчок к тому, что есть к чему стремиться, что доказывать. Нужно работать и еще раз работать», – говорит Семенов.

Игрок рассчитывает получить игровое время в матчах сборной.

«Если тренер позволит, конечно. Ехать туда и сидеть на скамейке не вижу смысла. Посмотрим, в принципе, я готов».

По словам Семенова, он еще не общался с Леонидом Слуцким.

«Нет, пока не пересекались, наверное, разговор предстоит во время сборов».

От игры РФПЛ против «Спартака» защитник «Терека» ждет положительного результата.

«В Грозном любят матчи со «Спартаком», они нам удаются, надеемся не разочаровать своих болельщиков и в этот раз».