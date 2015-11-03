Шевченко: «Анчелотти – не Моуринью, у него всегда хорошие отношения с футболистами»

Экс-форвард «Челси» Андрей Шевченко считает Карло Анчелотти подходящей кандидатурой на смену португальцу Жозе Моуринью.

«Анчелотти сам был футболистом в отличие от Моуринью и сделал большую карьеру. Это отличный специалист и великолепный человек. У него всегда хорошие отношения с футболистами, и я не был исключением», – приводит слова Шевченко

Отметим, Шевченко успел поработать под руководством обоих тренеров. Ранее Анчелотти заявил, что пока не готов возглавить «Челси».