Жиру: «Очень важно было обыграть «Суонси» перед матчем с «Баварией»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру прокомментировал победу «канониров» в выездном матче 11-го тура АПЛ с «Суонси» (3:0).

«Безусловно, это была хорошая победа. Она нам очень нужна была перед большим матчем в среду. Мы начали медленно, но все равно имели моменты. Во втором тайме мы не только забили три гола, но и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Нам всегда было непросто играть с «Суонси», теперь же мы надеемся повторить свой успех в матче с «Баварией», – надеется Жиру.