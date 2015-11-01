«Анжи» – «Рубин». Онлайн-трансляция

Вчерашняя ничья «Мордовии» отодвинула «Анжи» на последнее место в турнирной таблице, однако плотность сейчас такова, что победа над «Рубином» позволит махачкалинцам покинуть зону вылета и выйти сразу на 12-е место.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – «Рубин». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!