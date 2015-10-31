Ташуев: «Аршавин – здоровый парень и играет с большим резервом»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал, в какой форме пребывают нападающие Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.

– Аршавин тяжело набирает форму, видно, что Андрей еще не до конца восстановился от травмы. После игры со «Спартаком» он вновь ощутил дискомфорт. Ему нужно время, чтобы восстановиться полностью и не думать о том, что внезапно может что-то заболеть.

– Вам понравилась его игра?

– Он провел на поле не так много времени, но проявил себе как профессионал: подключался к атакам, отрабатывал в защите. И это даже несмотря на проблемы со здоровьем.

– Он сыграет против «Локомотива»?

– Еще ничего непонятно. Будет тщательное обследование, после которого все станет ясно.

– Аршавин сказал, что в ФНЛ он бы смог играть до пятидесяти лет. Верите ему?

– Недавно к нам приезжали специалисты из Москвы, проводили обследование. Знаете что сказали? У Андрея отличная мышечная группа и вообще он здоровый парень с большим резервом.

– Что с Павлюченко? Он здоров, но не играет.

– Пока не было возможности его выпустить. Но он готов, в нормальном состоянии. Думаю, что скоро поможет «Кубани».