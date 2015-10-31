Бундеслига. Синхронные победы «Боруссий» и другие результаты

Во встрече 11-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» взяла верх над «Вердером» – 3:1. Дубль на счету Марко Ройса, еще один гол провел Генрих Мхитарян.

В других матчах «Шальке-04» и «Ингольштадт» заработали по одному очку, сыграв вничью. «Аугсбург» и «Майнц» разошлись голевым миром – 3:3. Хет-трик в составе гостей оформил Муто. «Кельн» и «Хоффенхайм» не порадовали зрителей голами – 0:0. А «Боруссия» из Менхенгладбаха разгромно победила «Герту».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Шальке-04 – Ингольштадт – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Левелс, 39; 1:1 – Сане, 77.

Аугсбург – Майнц – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Муто, 18; 0:2 – Муто, 30; 1:2 – Верхаг, 42; 2:2 – Чхоль, 50; 3:2 – Бобадилья, 82; 3:3 – Муто, 90.

Вердер – Боруссия Д – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Ройс, 9; 1:1 – Уджа, 32; 1:2 – Мхитарян, 44; 1:3 – Ройс, 72.

Кельн – Хоффенхайм – 0:0

Герта – Боруссия М – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Вендт, 26; 0:2 – Раффаэл, 28; 0:3 – Джака, 54 (с пенальти); 1:3 – Баумйоханн, 82; 1:4 – Нордтвейт, 90.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги