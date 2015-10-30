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  • Кутузов: «Роналду по португальским меркам деревенский парень»

Кутузов: «Роналду по португальским меркам деревенский парень»

30 октября 2015, 07:25
2

Бывший нападающий сборной Белоруссии Виталий Кутузов вспомнил о своем первом знакомстве с Криштиану Роналду в составе "Спортинга".

"На тот момент ему было всего–то 17 лет. Мне — 22, я приехал из "Милана". Статусы у нас были разные. Да и Роналду по португальским меркам деревенский парень, простачок. И говорил он тогда с акцентом. Чисто южный житель.

Но мы быстро нашли общий язык, все–таки жили в одной комнате. Криштиану просил рассказать про "Милан", часто спрашивал совета. Бывало, после игр подойдет и говорит: "Виталя, а я правильно открывался? Или, может, сыграть пошире?" Мы часто обсуждали матчи", – сказал Кутузов.

Источник: Pressball
Португалия. Примейра Беларусь Спортинг Милан Роналду Криштиану Кутузов Виталий
Комментарии (2)
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farik460
1446192407
Заголовок порадовал-поржал от души))))))))))))))))))))
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астраханец
1446201870
Разница 5 дет всего лишь, а Кутузов такие вещи задвигает будто бы он на 10 старше был
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