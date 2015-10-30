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    Кокорин хочет зарабатывать в «Зените» больше Фалькао

    «Зенит» ведет переговоры о трансфере форварда сборной России Александра Кокорина из московского «Динамо», а также аренде нападающего «Челси» Радамеля Фалькао, права на которого принадлежат «Монако». Оба игрока готовы подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга на срок не менее чем на четыре года. Отмечается, что запросы стороны Кокорина по зарплате выше, чем у Фалькао.

    Проблемы с трансфером Фалькао в «Зенит» заключаются в лимите на легионеров. Для этого «Зенит» готов расстаться с полузащитником Данни, который продолжает поддерживать контакт с арабским «Аль-Насром». Данни отправился на переговоры с этим клубом во время перерыва в чемпионате России на кубковые матчи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    30.10.2015 06:30
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 31 октября 2015, 22:06

      Данни в нынешней форме, гораздо полезнее Фалькао. Зачем брать кота в мешке, да ещё за такие деньги?

      0
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      Рейтинг: +12

      мазила99 31 октября 2015, 13:12

      зенит зря потратит бабки,мой дед забивает бабке больше голов,чем кокорин..

      0
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 30 октября 2015, 23:15

      Блин, хоть даром отдайте этого великого мастера мяча! Позор Великого клуба!

      0
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      Рейтинг: +22

      блага 30 октября 2015, 19:40

      А играть он хочет, или только в день зарплаты активность проявлять

      1
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      Рейтинг: +19

      uyfallu 30 октября 2015, 19:09

      зачем Зениту два полена?

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 30 октября 2015, 18:35

      УЖЕ СМЕШНО!!КОКОРИН ДНО!

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 30 октября 2015, 15:03

      Хотеть не вредно!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 октября 2015, 14:54

      ахахаха, прикольно у вас там))) поленья зарабатывают во как, пока пол страны на пенсию прожить не может.

      2
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      Рейтинг: +143

      Essence 30 октября 2015, 13:53

      Бездарем его, конечно, не назовешь,но паспортом он пользуется внаглую=)

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      Рейтинг: +1368

      Taps 30 октября 2015, 13:23

      Пусть Кокорин ещё пососёт мамку,
      а когда повзрослеет и научится играть - посмотрим.

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