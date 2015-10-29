FA расследует инцидент с лазерной указкой

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование инцидента, произошедшего во время серии послематчевых пенальти в игре Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Миддлсбро» (0:0, 1:3 по пенальти).

Напомним, что в лицо пробивавшему одиннадцатиметровый удар Уэйну Руни светили лазерной указкой с трибун. Нападающий «МЮ» пенальти не реализовал.

Сообщается, что FA обратила внимание на этот случай и проведет расследование. Серия пенальти проходила рядом с трибуной, на которой находились примерно 10 тысяч болельщиков «Миддлсбро».