«Краснодар» подписал Коченкова

«Краснодар» подписал контракт с голкипером московского «Локомотива» Антоном Коченковым. Соглашение подписано на правах аренды до конца 2015 года. Новичок получил в краснодарской команде 16-й номер и уже может выступать за «быков» в матчах Премьер-лиги и Кубка России.

Краснодарский клуб пошел на такой шаг из-за травмы своего основного голкипера Андрея Синицина.

Отметим, Коченков выступал в саранской «Мордовии» на протяжении двух предыдущих сезонов. В составе команды провел 66 матчей. Летом подписал контракт с железнодорожниками, но за основную команду не сыграл ни одного матча.