Сарри: «Я сказал Игуаину, что он слишком ленив, чтобы быть лучшим»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал, как он мотивировал нападающего Гонсало Игуаина остаться в команде этим летом. В последнее трансферное окно аргентинец был близок к уходу из клуба, но новый наставник убедил его остаться. В последних 10 играх за «Наполи» Игуаин отличился девять раз.

«Что я сказал Игуаину в это межсезонье? Я сказал ему, что он слишком ленив и, если он не изменит свое отношение, он никогда не будет лучшим нападающим в мире. Он частично согласился с этим утверждением, так как не может всегда выжимать 100 процентов из своих возможностей. Мы поговорили честно и открыто, что, возможно, мотивировало его», - сказал Сарри.