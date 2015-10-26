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    Кройфф: «Фанаты поддержали не только меня, но и всех больных раком»

    Экс-форвард сборной Голландии Йохан Кройфф выразил слова благодарности за поддержку, которая была оказана ему со стороны европейских футбольных клубов и прессы.

    «Пресса трогательно рассказала о моей болезни. Мне приятно такое внимание. Конечно, это не значит, что я рад тому, что со мной случилось. Но все же – это особенный момент для меня. Болельщики клубов аплодировали не только мне, но и всем больным раком. Фанаты проявили себя с лучшей стороны. Сейчас остается только ждать. Неприятно, что информация просочилась в СМИ так быстро. Все, что я сейчас знаю, это то, что у меня рак легких. Исследование продолжается», - сказал Кройфф.

    Напомним, на прошедшей неделе стало известно, что Кройфф страдает от рака легких. Во всех матчах 10-го тура чемпионата Голландии фанаты устроили овации на 14-й минуте - в честь 14-го номера, под которым Кройф играл в национальной команде.

    Источник: Telegraaf.nl

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    26.10.2015 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Agvan 26 октября 2015, 12:00

      Дай Бог ему здоровья!

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