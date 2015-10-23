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    • В Самаре будут вводить импортозамещение при строительстве стадиона

    В Самаре будут вводить импортозамещение при строительстве стадиона

    Заместитель министра строительства, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал, что стоимость самарского стадиона чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России скорректируют к декабрю 2015 года.

    «Стадион возводится за счет федеральных средств, но корректирует стоимость Самарская область, потому что проектировщиками являемся мы. Смета будет утверждена в ноябре этого года. Там, где это будет возможно, будем вводить импортозамещение материалов. Вскоре станет ясно, где нам можно сэкономить, а где этого делать не стоит», – заявил Баранников.

    Самарский стадион примет шесть матчей чемпионата мира. Вмещать он будет 45 тысяч. Во время проведения турнира он будет называться «Самара Арена», а после окончания – «Космос Арена».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 08:47
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