Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гвардиола: «Это футбол. Мы проиграли не из-за Нойера»

21 октября 2015, 07:20
2

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола не стал обвинять голкипера своей команды Мануэля Нойера в поражении в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Арсенала" (0:2).

"Это был хороший матч. Мы не хотели, чтобы соперник много владел мячом. Мы пытались доминировать, у нас были моменты в достаточном для победы количестве. Как минимум, мы не должны были проиграть. Мои поздравления "Арсеналу"! Через две недели мы снова встретимся, но уже в Мюнхене.

Иногда вы забиваете, а порой у вас есть моменты, но ворота никак не поразить. Такая вот загадка природы. Иногда вы выигрываете подобные матчи со счетом 1:0. В концовке мы действовали с тремя защитниками. Мы атаковали и контролировали игру, у нас были возможности для взятия ворот. Но все-таки под занавес "Арсенал" забил два гола, а мы ни одного.

Горжусь своей командой. Мне нравится побеждать, поэтому настроение сейчас совсем не радостное. Но мы играли на кураже. У "Арсенала" очень хорошие и быстрые футболисты, но и у нас хватало отличных исполнителей.

В первом тайме Мануэль Нойер сделал несколько великолепных сейвов. Я никогда не критиковал игрока за принятие решения, правильное оно или нет.Это футбол, мы проиграли не из-за Нойера.

Я расстроен, поскольку не могу играть! Я хотел бы оказаться на поле. Но все-таки мы показали добротный футбол, мы создали достаточно моментов для победы. В первом тайме у соперника было две возможности для взятия ворот, а у нас три или даже четыре. Мы действительно здорово играли в первые 45 минут. А вот в последней десятиминутке у нас были проблемы с тем, чтобы сдержать футболистов "Арсенала", ведь мы убегали слишком далеко вперед и ждали мяча. В Лиге чемпионов все в вашей игре должно быть идеально, а сегодня у нас были недочеты в отдельных компонентах. Поэтому мы и уступили", - сказал Гвардиола.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Арсенал Нойер Мануэль Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjinho
1445409962
все по делу
Ответить
mutabor0992
1445417773
Гвардиола сам виноват.Зачем поменял сразу двух центральных полузащитников?С этого все иначалось!
Ответить
Главные новости
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
6
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
3
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
2
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
3
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Все новости
Все новости
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+