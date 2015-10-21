Гвардиола: «Это футбол. Мы проиграли не из-за Нойера»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола не стал обвинять голкипера своей команды Мануэля Нойера в поражении в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Арсенала" (0:2).

"Это был хороший матч. Мы не хотели, чтобы соперник много владел мячом. Мы пытались доминировать, у нас были моменты в достаточном для победы количестве. Как минимум, мы не должны были проиграть. Мои поздравления "Арсеналу"! Через две недели мы снова встретимся, но уже в Мюнхене.

Иногда вы забиваете, а порой у вас есть моменты, но ворота никак не поразить. Такая вот загадка природы. Иногда вы выигрываете подобные матчи со счетом 1:0. В концовке мы действовали с тремя защитниками. Мы атаковали и контролировали игру, у нас были возможности для взятия ворот. Но все-таки под занавес "Арсенал" забил два гола, а мы ни одного.

Горжусь своей командой. Мне нравится побеждать, поэтому настроение сейчас совсем не радостное. Но мы играли на кураже. У "Арсенала" очень хорошие и быстрые футболисты, но и у нас хватало отличных исполнителей.

В первом тайме Мануэль Нойер сделал несколько великолепных сейвов. Я никогда не критиковал игрока за принятие решения, правильное оно или нет.Это футбол, мы проиграли не из-за Нойера.

Я расстроен, поскольку не могу играть! Я хотел бы оказаться на поле. Но все-таки мы показали добротный футбол, мы создали достаточно моментов для победы. В первом тайме у соперника было две возможности для взятия ворот, а у нас три или даже четыре. Мы действительно здорово играли в первые 45 минут. А вот в последней десятиминутке у нас были проблемы с тем, чтобы сдержать футболистов "Арсенала", ведь мы убегали слишком далеко вперед и ждали мяча. В Лиге чемпионов все в вашей игре должно быть идеально, а сегодня у нас были недочеты в отдельных компонентах. Поэтому мы и уступили", - сказал Гвардиола.