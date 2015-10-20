В «Габале» обещают безопасность Мхитаряну

Вице-президент «Габалы» Фариз Наджафов заявил, что полузащитник «Боруссии» Генрих Мхитарян может чувствовать себя в безопасности в Азербайджане. Ранее исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что хавбек может не полететь на матч Лиги Европы из-за его поездки в Нагорный Карабах.

«Слова представителя «Боруссии» беспочвенны. Мы создаем максимальные условия безопасности. У нас есть опыт проведения матчей международного уровня. Армянские спортсмены и до этого приезжали в нашу страну. Примером тому может служить последний Кубок мира по шахматам, который прошел в Баку. Немецкий клуб также к нам не обращался по поводу визы Генриха Мхитаряна», - заявил Наджафов.