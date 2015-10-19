У «Ростова» три потери перед матчем с «Мордовией»

«Ростов» и «Мордовия» закроют 12-й тур Премьер-лиги в понедельник вечером. Обе команды испытывают финансовые проблемы, особенно это касается ростовчан.

Вице-президент клуба Александр Шикунов успокоил болельщиков команды – ситуация тяжелая, но бунта из-за задержек нет. На поле в этом матче могут появиться все игроки «Ростова», кроме Тимофея Калачева, Максима Бордачева и Павла Могилевца, которые не выйдут на поле из-за проблем со здоровьем.

Есть проблемы и у гостей – участие Янника Джало и Игоря Шитова в этом матче под вопросом.