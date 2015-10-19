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    У «Ростова» три потери перед матчем с «Мордовией»

    «Ростов» и «Мордовия» закроют 12-й тур Премьер-лиги в понедельник вечером. Обе команды испытывают финансовые проблемы, особенно это касается ростовчан.

    Вице-президент клуба Александр Шикунов успокоил болельщиков команды – ситуация тяжелая, но бунта из-за задержек нет. На поле в этом матче могут появиться все игроки «Ростова», кроме Тимофея Калачева, Максима Бордачева и Павла Могилевца, которые не выйдут на поле из-за проблем со здоровьем.

    Есть проблемы и у гостей – участие Янника Джало и Игоря Шитова в этом матче под вопросом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 08:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2015, 14:06

      Без Калачева это уже другой Ростов! Тяжелая потеря!

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 октября 2015, 11:04

      Удачи Ростову!!! Жаль, потери существенные.

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 октября 2015, 10:56

      Ростов победит. Пора Спартачей подвинуть на привычные для них позиции!!!

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > 19 октября 2015, 13:31

      У нас, в отличии от Спартака, есть силы и желание выступать в еврокубках!

      1
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      Рейтинг: +93

      aviator117 19 октября 2015, 10:23

      Посмотрим.

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