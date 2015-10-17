Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Кубань» и «Зенит» сыграли вничью

    В 12 туре чемпионата России "Кубань" на своем поле сыграла в результативную ничью с "Зенитом". Хозяевам быстро удалось открыть счет в матче усилиями защитника Шандао. В конце первого тайма нападающий гостей Артем Дзюба восстановил равенство на табло, а уже в начале второй 45-минутки Олег Шатов и вовсе вывел петербуржцев вперед. Однако три очка из Краснодара "Зениту" увезти не удалось. Нападающий хозяев Лоренцо Мельгарехо на 62-й минуте вновь сравнял счет в матче. В концовке встречи у обеих команд была возможность забить, но своими шансами ни те, ни другие не воспользовались.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

    Кубань (Краснодар) – Зенит (Санкт-Петербург) - 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Шандао, 3; 1:1 — Дзюба, 44; 1:2 — Шатов, 52; 2:2 — Мельгарехо, 62.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Шандао, Армаш, Манолев, Хубулов (Бальде, 60), Рабиу, Игнатьев, Кулик (Тлисов, 12), Ткачев (Аршавин, 82), Мельгарехо.

    Зенит: Кержаков, Ломбертс, Нету, Анюков, Данни, Шатов (Ткачук, 83), Юсупов, Гарсия (Рязанцев, 46), Витсель, Халк, Дзюба.

    Предупреждения: Манолев, 29; Хубулов, 31; Нету, 35; Халк, 64; Юсупов, 76.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2015 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      nPocTo JIeXa 18 октября 2015, 01:36

      болею за Зенит с 96 года. Пока не уберут Боаша и Халка смотреть это не буду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 17 октября 2015, 21:26

      В общем... Косяк всех... Зенит, как то расстраивает... скоро погонялово будет "2:2"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 17 октября 2015, 20:59


      Зенит провалил чемпионат - это уже очевидно. Но есть ещё шанс побороться за второе место. Нужно срочно найти хорошего вратаря. Кержаков - это не уровень РПФЛ! Нужно дать Лодыгину ещё один шанс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 17 октября 2015, 19:20

      А вы чё действительно думали что Кержаков это вратарь??? Кержаков это глагол.Об этом ещё после ЧЕ говорили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 17 октября 2015, 18:42

      Странно написано: "В концовке встречи у обеих команд была возможность забить" - получается ровно одна возможность была у двух команд как будто они играли на одни ворота. Даже если было по одной возможности, все равно это называется две возможности. Ну и конечно, эта фраза неверна по сути - Зенит запорол 3 голевых момента, а Кубань один. Статистика ударов в матче в створ 8:4 в пользу Зенита. Но главный вывод се же не плохая реализация моментов. Она и у ЦСКА плохая. Главный вывод по этой игре - Кержаков не добавляет защитниками уверенности, и они также боятся идти вперед боялись как при Лодыгине. Иными словами у Зенита сейчас нет нормального вратаря. У одного прошел кураж и нет выучки, другой просто слабый, а третий значится для галочки. Значит даже на бронзу в этом сезоне Зенит не замахнется. Дай бог занять 4 место и играть в ЛЕ. За такую селекцию и за такого суперского тренера спасибо двум профессиональным цирковым клоунам - Биму и Бому - стоящим волею судеб у руля самой богатой команды восточной Европы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Вомбат 17 октября 2015, 18:48

      Косячили защитники Зенита, а не вратарь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 октября 2015, 18:42

      ждем откровений от Боаша о заговоре!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 17 октября 2015, 18:27

      Ткачук лишил команду победы, подставил ногу, когда мяч и так в ворота летел.
      Вот и привлекай после этого молодежь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Freyk 17 октября 2015, 18:31

      мяч не залетел бы сам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11