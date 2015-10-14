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    Корнеев: «Слуцкий должен сделать выбор»

    Экс тренер сборной России, ассистент Гуса Хиддинка Игорь Корнеев рассказал о перспективах Леонида Слуцкого в сборной.

    - Нужно ли дать Слуцкому доработать до Евро, занимая обе должности?

    - За короткий промежуток времени Слуцкий сработал прекрасно. Пусть не всегда при красивой игре, зато задачу он выполнил. В дальнейшем сборную должен тренировать свободный тренер. Слуцкий и Гинер должны прийти к общему знаменателю. Тренер же тоже человек, он тратит свои эмоции и нервы. Слуцкий должен сделать выбор и чем раньше, тем лучше.

    - Станет ли для Слуцкого потрясением, если его поставят перед фактом посреди сезона, что он больше не работает с ЦСКА?

    Только Гинер способен поставить Слуцкого перед таким фактом. Я не думаю, что у Гинера с Мутко есть такая договоренность. Думаю, что изначально была договоренность взять тренера на цикл из четырех матчей, а после уже смотреть на результаты. Гончаренко? Я не знаю, для чего его позвали. Прямо сейчас он не может стать заменой Слуцкому.

    - Слуцкий – идеальный кандидат на роль главного тренера сборной России на ЧМ-2018?

    - Об этом рано говорить. За эти четыре матча Слуцкий вновь убедил всех, что является одним из лучших тренеров страны. Давайте дождемся решения от Гинера. Хотя, я думаю, что Слуцкий выбрал бы совмещение.

    Источник: РИА «Новости»

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    14.10.2015 13:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 октября 2015, 15:17

      нельзя уходить с ЦСКА, сборная если опозориться на евро то Слуцкий потеряет работу!!!!! а опозорится по любому!!!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 14 октября 2015, 14:24

      считаю, что до Евро-2016 и на на самом ЧЕ мог бы поработать Слуцкий. СБоры весной не сильно отвлекут Слуцкого, тотального обновления команды все равно не будет перед ЧЕ, а летом ЦСКА уйдет в отпуск и Слуцкий сконцентрируется на сборной. А вот после этого уже готовить сборную на ЧМ-2018 должен свободный тренер. Потому что там важно очень хорошо подготовить сборную, искать в новых хороших игроков, посещать разные матчи, наигрывать схемы, а действующий тренер клуба такую работы делать не сможет

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Petrak86 14 октября 2015, 16:03

      Согласен. Все правильно.

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