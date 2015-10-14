Украина, Дания, Венгрия и еще пять сборных сыграют в стыковых матчах

Стали известны все команды, которые будут участвовать в стыковых матчах за попадание на Евро-2016.

Третьи позиции в своих квартетах заняли сборные Украины, Дании, Швеции, Ирландии, Словении, Норвегии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.

Эти команды будут разбиты на четыре пары и в двухматчевых противостояниях выявят обладателей путевок на Евро-2016. Жеребьевка состоится в воскресенье.