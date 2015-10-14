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    Украина, Дания, Венгрия и еще пять сборных сыграют в стыковых матчах

    Стали известны все команды, которые будут участвовать в стыковых матчах за попадание на Евро-2016.

    Третьи позиции в своих квартетах заняли сборные Украины, Дании, Швеции, Ирландии, Словении, Норвегии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.

    Эти команды будут разбиты на четыре пары и в двухматчевых противостояниях выявят обладателей путевок на Евро-2016. Жеребьевка состоится в воскресенье.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 00:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:13

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      Рейтинг: +193

      westerose 14 октября 2015, 00:34

      В принципе хохлы должны выходить на Евро при таких сопах.

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