Украина, Дания, Венгрия и еще пять сборных сыграют в стыковых матчах

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Стали известны все команды, которые будут участвовать в стыковых матчах за попадание на Евро-2016.
Третьи позиции в своих квартетах заняли сборные Украины, Дании, Швеции, Ирландии, Словении, Норвегии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.
Эти команды будут разбиты на четыре пары и в двухматчевых противостояниях выявят обладателей путевок на Евро-2016. Жеребьевка состоится в воскресенье.