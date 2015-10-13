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    Стало известно, где продолжит карьеру Роналдиньо

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо может продолжить карьеру в малазийском клубе "Паханг", сообщает UOL.

    Также интерес к 35-летнему бразильцу проявляет клуб из Швейцарии, название которого пока не разглашается.

    Напомним, что в последнее время Роналдиньо защищал цвета мексиканского "Керетаро", после чего отправился на родину, подписав контракт с "Флуминенсе". Из-за недостатка игровой практики футболист разорвал отношения с клубом, но заявил, что еще намерен продолжить выступления на высоком уровне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +143

      Essence 13 октября 2015, 14:49

      Обожаю этого гения,но у нас лимит грёбаный.Мы же патриоты,ЧМ близко и сейчас не следует ждать каких-то повальных перездов и громких трансферов звезд иностранных(

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 13 октября 2015, 14:46

      в клинике для наркозависимых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 октября 2015, 10:41

      И почему бы его в РПЛ не пригласить?
      На продаже футболок любой клуб отобьет его зарплату.

      12
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      ...
      Рейтинг: +21

      armpower13 > Freyk 13 октября 2015, 10:50

      дело говоришь!

      0
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