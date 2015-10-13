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    Драгун: «Сборная Белоруссии попадет на ЧМ-2018»

    Полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун поделился мнением о матче с Македонией (0:0) в рамках отборочного цикла к Евро-2016. По словам футболиста, всегда хочется побеждать, но в этой встрече его команда не наиграла на положительный результат.

    "Тяжелая игра. Наверное, мы не до конца восстановились после игры со словаками. Результат закономерный: были моменты и у нас, и у них. За 2 игры мы заработали 4 очка — считаю, не худший результат. Большая ответственность выводить команду с капитанской повязкой. Сегодня мне пришлось подменить настоящего капитана — Сашу Мартыновича. К сожалению, не получилось. Когда попадем на топ-турнир? Скоро. В следующем отборе", - цитирует Драгуна "Прессбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 09:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 13 октября 2015, 10:09

      это вполне реально только в одном случае, если часть сильных сборных не захотят ехать на ЧМ-2018 (санкции и все такое). Тогда будем играть с Белоруссией, Казахстаном, Китаем ну и с латиноамериканскими сборными.

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