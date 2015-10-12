Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гинер: «Контракт Слуцкого стоит миллиард долларов»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими впечатлениями от победного матча сборной России над сборной Черногории (2:0) в рамках отборочного раунда Евро-2016, который позволил национальной команде оформить прямую путевку на финальную часть турнира во Франции.

    «Как и вся страна, рад, что сборная пробилась на Евро. Еще пару месяцев назад мы находились в подвешенном состоянии, но сегодня команда показала хорошую игру и решила задачу.

    Что касается дальнейшей работы Слуцкого в сборной, то сейчас он очень изможден. Мне его жаль, потому что тренировать клуб и сборную очень сложно. Никто сейчас не может настаивать на том, чтобы Слуцкий покинул ЦСКА, не доработав сезон. Затем он сам примет решение. Мы еще поговорим и вместе решим, что делать дальше.

    Сколько стоит контракт Слуцкого? Миллиард долларов», - сказал Гинер.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 13 октября 2015, 11:02

      Я не понимаю, как можно ставить игру на двух нападающих-"столбов", которые не умеют забивать голы на европейском уровне? Особенно Кокорин. Как можно, получив мяч в трёх метрах перед пустыми воротами, начать его обрабатывать поудобнее!!!! Как бы его не сватали агенты (его агенты:) в топ-клубы, такого нападающего даже Куусюси за банку пива не купит. Посмотрите, на к примеру, на Ирагимовича. Если мяч попадает к нему, то мгновенно следует пушечный удар в створ ворот. При этом не важно, как он при этом стоял - лицом к воротам, спиной, боком, кверх ногами... А у нас сейчас нападающих нет. И полузащитников, обладающих дриблингом как Месси или хотя бы "тот" Аршавин, которые делают игру сами, тоже нет. Так что остаётся игра за счёт наигранных тактических действий, как играла беззвёздная Греция, став Чемпионом Европы. Но для этого двух тренировок сборной перед игрой недостаточно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 13 октября 2015, 09:33

      Изможден от переживаний. Так у нас каждый россиянин достоин получить по миллиарду. А вот к примеру шахтер каждый день может погибнуть под завалом за 30 тыс. руб. только затем, чтобы у Гинера была горячая вода в доме. Потому считаю слова Гинера циничной словестной помойкой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 13 октября 2015, 00:43

      Типа пошутил... (а сам думает - вдруг проскочит).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Нежданчик 12 октября 2015, 23:33

      что за бред миллиард ? с ума посходили

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Agron86 12 октября 2015, 23:13

      После таких слов Мутко должен уничтожить коней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Agron86 12 октября 2015, 23:12

      Давай сразу 10 млрд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 12 октября 2015, 22:33

      Совсем уже блеать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 октября 2015, 22:04

      Поддерживаю всех предыдущих высказавшихся! Так у Лени больше практики, да и пользы больше он приносит, причем всем. А денежки что свои, что ЛВС Гинер точно не упустит (что поделаешь, классический русский еврей, даже по заголовку видно; евреев просьба не обижаться:))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      nice > Майор Дзагоев 12 октября 2015, 22:40

      Откуда он русский, если он с Украины? Классический украинский еврей, при этом постоянно гадящий России.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > nice 12 октября 2015, 23:28

      Ты бы хоть историю изучил! Харьков никогда Украинским городом не был! Как и Крым с Севастополем!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > nice 21 октября 2015, 18:18

      Украина - це Россия, иные варианты - в топку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 октября 2015, 21:45

      Раньше ведь тренера совмещали работы в клубе и сборной и не уставали.А сейчас что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > bumer_moscow 12 октября 2015, 22:57

      Раньше график не такой плотный был.ЦСКА играет очень много,все же и для клуба и для сборной будет лучше,если он выберит что-то одно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      астраханец > bumer_moscow 13 октября 2015, 01:23

      Это только при совке так легко было. Ибо ради сборной игроков собирали чуть ли не в один клуб. Плюс играли летом, а сборная в основном осенью и весной играет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11