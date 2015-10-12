Гинер: «Контракт Слуцкого стоит миллиард долларов»

Я не понимаю, как можно ставить игру на двух нападающих-"столбов", которые не умеют забивать голы на европейском уровне? Особенно Кокорин. Как можно, получив мяч в трёх метрах перед пустыми воротами, начать его обрабатывать поудобнее!!!! Как бы его не сватали агенты (его агенты:) в топ-клубы, такого нападающего даже Куусюси за банку пива не купит. Посмотрите, на к примеру, на Ирагимовича. Если мяч попадает к нему, то мгновенно следует пушечный удар в створ ворот. При этом не важно, как он при этом стоял - лицом к воротам, спиной, боком, кверх ногами... А у нас сейчас нападающих нет. И полузащитников, обладающих дриблингом как Месси или хотя бы "тот" Аршавин, которые делают игру сами, тоже нет. Так что остаётся игра за счёт наигранных тактических действий, как играла беззвёздная Греция, став Чемпионом Европы. Но для этого двух тренировок сборной перед игрой недостаточно.
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими впечатлениями от победного матча сборной России над сборной Черногории (2:0) в рамках отборочного раунда Евро-2016, который позволил национальной команде оформить прямую путевку на финальную часть турнира во Франции.
«Как и вся страна, рад, что сборная пробилась на Евро. Еще пару месяцев назад мы находились в подвешенном состоянии, но сегодня команда показала хорошую игру и решила задачу.
Что касается дальнейшей работы Слуцкого в сборной, то сейчас он очень изможден. Мне его жаль, потому что тренировать клуб и сборную очень сложно. Никто сейчас не может настаивать на том, чтобы Слуцкий покинул ЦСКА, не доработав сезон. Затем он сам примет решение. Мы еще поговорим и вместе решим, что делать дальше.
Сколько стоит контракт Слуцкого? Миллиард долларов», - сказал Гинер.