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    Григорян: «Рассказал, что светит Базелюку, если он окажется в запасе «СКА-Энергии»

    Главный тренер «СКА-Энергии» Александр Григорян рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим команды, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, Константином Базелюком.

    «Возглавив "СКА-Энергию", я навел справки о Базелюке. Многие уже махнули на него рукой. Сложилось мнение, что у футболиста нет бойцовских качеств. Первое, что мне бросилось в глаза – расхлябанность Базелюка. Я этого не приемлю. В первом своем матче против "Факела" он, мягко говоря, не блеснул. Вырисовывалась довольно печальная картина.

    Не буду в подробностях пересказывать наш разговор с Константином. Я просто обрисовал ему ситуацию, в которой он оказался. Показал, что произойдет с ним как с футболистом, если он окажется в запасе "СКА-Энергии". Рассказал, что ему светит в таком случае, как это отразится на его репутации.

    Возможно, до него мои слова дошли. Сейчас у Константина горят глаза. Оказалось, что и бойцовскими качествами он обладает. Их, правда, еще нужно развивать. Радует, что у Базелюка есть мания величия, пусть и скрытая. Здоровые амбиции – это всегда здорово. А еще радует, что у него есть чувство юмора, он может шутить сам над собой. Сейчас я им доволен. Посмотрим, что будет дальше», - поделился Григорян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2015 20:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 октября 2015, 21:35

      Правильно! Надо вставлять 3,14здюлей, только так мужиками становятся!

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 12 октября 2015, 21:06

      Давай Костя!Ты еще ЦСКА пригодишься!

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