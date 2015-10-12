Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Россия - Черногория. Дзагоев и Кузьмин выйдут в стартовом составе

    Стали известны составы сборных России и Черногории на поединок, который начнется в 19:00 на "Открытие Арене". Леонид Слуцкий сделал два изменения по сравнению с матчем против Молдавии - вместо Мамаева на поле появится Дзагоев, а травмированного Смольникова заменит Кузьмин.

    Полностью стартовый состав сборной России выглядит так: Акинфеев, Кузьмин, Игнашевич,Березуцкий А., Комбаров Д., Денисов, Кокорин, Дзагоев, Широков, Шатов, Дзюба.

    Состав сборной Черногории выглядит так: Миятович, Балич, Савельич, Савич, Симич, Родич, Вукчевич, Кашчелан, Николич, Мандич, Бечирай.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 12 октября 2015, 18:16

      Интересно, какого хрена Кокорин в старте опять? Дайте уже Смолову шанс, сколько Кокорину можно косячить-то уже?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 октября 2015, 17:58

      Просьб три: давать хорошие передачи, не травмироваться и способствовать забитию гола! А лучше и самому забить!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11