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    ФНЛ. «Томь» одержала волевую победу над «Соколом»

    "Томь" одержала выездную победу над саратовским "Соколом" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2. Голы в составе гостей забили Анзор Саная и Алексей Пугин. Единственный мяч хозяев на свой счет записал Александр Дегтярев, поразив цель с пенальти.

    В другой встрече "Тюмень" уступила астраханскому "Волгарю" со счетом 2:0. У гостей точными ударами отметились Александр Алхазов и Олег Алейник.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур
    Сокол (Саратов) – Томь (Томь) – 1:2 (1:1)
    Голы: 0:1 – Дегтярев, 31(с пен); 1:1 - Саная, 36; 1:2 - Пугин, 83.

    Тюмень (Тюмень) - Волгарь (Астрахань) - 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 - Алхазов, 38(с пен); 0:2 - Алейник, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 17:10
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