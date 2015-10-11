Тренер албанцев: «Уверен только в том, что однажды мы все уйдем в мир иной»

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи поделился своими ожиданиями перед матчем против сборной Армении. В случае победы в этом поединке его команда завоюет путевку на Евро-2016.

"Принимая эту должность, я сказал, что мы отправимся во Францию. Меня приняли за сумасшедшего. Но сегодня у нас есть реальный шанс, ведь в случае победы мы напрямую попадем в финальный раунд Евро-2016. В противном случае - выступим в стыковых играх.

Мы ни в чем не уверены, мы уверены лишь в своих возможностях. Уверенным можно быть лишь в одном, что однажды уйдем в мир иной, а по поводу матча нельзя быть в чем-то уверенным. Этот цикл получился странным, так как победили Португалию и Сербию, но затем потеряли несколько очков, и сейчас занимаем 3-ье место. С другой стороны, сейчас это не очень важно. Мы должны воспользоваться предоставленным шансом, - приводит слова де Бьязи armfootball.com.