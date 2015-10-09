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    Блаттер будет апеллировать отстранение от футбола

    Президент ФИФА Зепп Блаттер подал апелляцию в ответ на его отстранение от деятельности на 90 дней, сообщает Tages Anzeiger. Факт апелляции подтвердил Блаттер и его адвокат.

    Пока не ясно в какой срок апелляционный комитет ФИФА рассмотрит заявление футбольного чиновника.

    Прокуратура Швейцарии в данный момент проводит расследование в отношении Блаттера по подозрению в хищении и преступной халатности. 79-летний швейцарец обвиняется в незаконном платеже Платини в размере 2 миллионов швейцарских франков.

    Напомним, что на такой же срок отстранены президент УЕФА Мишель Платини и генеральный секретарь организации Жером Вальке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 12:55
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