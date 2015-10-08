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    Мовсесьян: «Слуцкий сумел перенести свои идеи из клуба в сборную»

    Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян не видит проблем в совмещении должностей главного тренера ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.

    «Леонид Викторович очень умело использует своих футболистов, зная все их возможности. Это позволяет в кратчайшие сроки переключаться с одной задачи на другую. Многие же отмечали, что футбол в национальной команде очень похож на тот, что демонстрируют армейцы. Слуцкий сумел в кратчайшие сроки перенести свои идеи из клуба в сборную, поэтому проблем с переключением у него точно не возникнет", - рассказал Мовсесьян.

    Полностью эксклюзивное интервью с Андреем Мовсесьяном вы можете прочитать на страницах Бомбарбира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 17:01
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