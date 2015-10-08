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Добровольский: «Не понимаю выражения – «хлопать дверью»

8 октября 2015, 11:04
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Олимпийский чемпион Игорь Добровольский оценил шансы шансы сборных России и Молдавии накануне отборочного матча к Евро-2016.

Капитан сборной Молдавии Александр Гацкан сказал, что сборная хочет хлопнуть дверью на прощание. Насколько реально набрать очки против лидеров группы?

— Главное, чтобы эти двери на петлях еще были, на прочных, — чтобы хлопнуть было чем (улыбается). Мы находимся в реальной жизни, поэтому где очки брать?! Просто я не понимаю этого выражения — «хлопать дверью».

— Поясните.

— Выходите и играйте — дело в этом! А раньше что — хлопать дверью не нужно было в предыдущих восьми матчах? Или дверей не было — на сквозняке играли?! А здесь, получается, только в по­следнем туре собираются хлопнуть, заявить о себе. Для чего? Это как раньше, что ли, было — сыграю первый матч, чтобы попасть в состав, и последний, чтобы не отчислили?

— Против сборной России не сыграют пять игроков основного состава.

— Как готовить в этих условиях команду?! Но в таких ситуациях как раз и может повезти, может подвернуться удобный случай. Не зря есть поговорка: «И палка раз в год стреляет». Один раз в Москве уже стрельнула, можно и повторить.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Молдавия Добровольский Игорь
Комментарии (1)
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Бидон Молокоев
1444295376
Не понимаю выражения-"Пака стреляет",да ещё и в отношении Росстйской сборной.Это кто палка,Кокорин или Дзюба???
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