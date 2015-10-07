Халк: «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру»

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк рассказал о своей нынешней игровой форме.

«Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру. Пришло время перенести ее на матчи сборной. Я не боюсь испытаний», - сказал Халк.

Бразилец вызван в национальную команду, которой предстоит встреча со сборной Чили в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

«Мы осознаем, какие трудности ждут нас в игре с Чили. Они выиграли Кубок Америки и переживают хорошие времена. Нужно взять ответственность на себя и постараться сыграть как можно лучше. У них не очень высокие игроки, однако они сильны физически».