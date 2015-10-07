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    Халк: «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру»

    Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк рассказал о своей нынешней игровой форме.

    «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру. Пришло время перенести ее на матчи сборной. Я не боюсь испытаний», - сказал Халк.

    Бразилец вызван в национальную команду, которой предстоит встреча со сборной Чили в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

    «Мы осознаем, какие трудности ждут нас в игре с Чили. Они выиграли Кубок Америки и переживают хорошие времена. Нужно взять ответственность на себя и постараться сыграть как можно лучше. У них не очень высокие игроки, однако они сильны физически».

    Источник: Goal.com

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    07.10.2015 00:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +642

      somn 7 октября 2015, 11:23

      При всём его нелепом артистизме, он действительно классный игрок.

      1
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      Рейтинг: +160

      veltrener 7 октября 2015, 02:37

      Неожиданно и действительно очень приятно слышать о легионере, игроке сборной Бразилии такие сильные слова по поводу карьеры. Получается дня него произошёл прогресс при переходе из португальского чемпа в наш? (Это мои пять копеек по поводу споров чья лига сильнее, российская или португальская и готовы ли мы представлять три клуба в Лиге Чемпионов.)
      Что касается отборочный игр в сборной. Да вы только вдумайтесь - начались отборы к нашему долгожданному домашнему чемпионату мира. Казалось это ещё так далеко. Но уже скоро начнутся битвы за право попасть на этот турнир. В такие моменты я переполняюсь эмоциями! До последнего не верится, что мы живём в период, когда мировое первенство по лучшей игре в мире пройдёт в нашей стране. Как же это круто предвкушать подобное мероприятие уже сейчас, за три года до его начала)

      3
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > veltrener 7 октября 2015, 04:48

      А я что то не жду... как то пофиг

      -3
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      Рейтинг: +272

      Inks > veltrener 7 октября 2015, 08:01

      Такой воодушевленный коммент, даже удивительно) Здесь от людей обычно только негатив исходит

      2
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C > Inks 7 октября 2015, 08:35

      дык негатив не от хорошей жизни)

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Z O D I A C 7 октября 2015, 09:47

      Негатив не от жизни. Негатив от склочности и трусости отдельных комментаторов.
      А приближению чемпионата мира я тоже очень рад. Одной инфраструктуры строится сколько!

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