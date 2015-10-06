Мон Джун: «Блаттер может остаться президентом ФИФА»

Экс-глава корейской федерации футбола Чон Мон Джун, который претендовал на пост президента ФИФА, отстранен комитетом по этике этой организации на 15 лет из-за подозрений в коррупции. Сам кореец считает, что такое наказание для него напрямую связано с выборами.

"Я стремился противостоять действующей структуре ФИФА. Поэтому меня решили выкинуть из президентской гонки. Комитет по этике не предоставил доказательств того, что я коррупционер. Они опираются на то, что я не достаточно открыто с ними сотрудничал и нарушил политику конфиденциальности. С началом предвыборной кампании комитет поднимает те вопросы, о которых все уже давно забыли.

Как бы нелепо это не звучало, но Блаттер может остаться президентом ФИФА, если остальные кандидаты откажутся от выборов", - приводит слова Мон Джуна Reuters.