Мини-футбол. Национальная и молодежная сборные России начали подготовку к выезду в Иран

Национальная и молодежная сборные России под руководством тренерского штаба Сергея Скоровича собрались на подмосковной базе в отеле «Аквариум» в понедельник, 5 октября. По сложившейся традиции, в Иране состоится серия товарищеских матчей: национальные сборные России и Ирана сыграют между собой, параллельно силами померяются молодежные составы. Игры запланированы на 10 и 11 октября.

Учебно-тренировочный сбор в Подмосковье продлится до 8 октября. По его итогам будет определен окончательный состав российских команд.

На УТС были вызваны следующие спортсмены:

Национальная сборная России

Вратари: Густаво («Динамо»), Сергей Слемзин («Газпром-ЮГРА»), Сергей Викулов («Синара»).

Полевые игроки: Иван Чишкала, Эдер Лима, Даниил Давыдов (все – «Газпром-ЮГРА»), Ромуло, Сергей Сергеев, Александр Фукин (все – «Динамо»), Даниил Кутузов, Сергей Абрамов (оба – «Дина»), Николай Шистеров, Никита Фахрутдинов, (оба – «Синара»), Артем Антошкин, Николай Переверзев, Иван Милованов, Андрей Батырев (все – «Тюмень»), Ян Кузенок («Политех»).

Молодежная сборная России

Вратари: Игорь Трушкин, Альберт Цайдер (оба – «Дина»), Артем Шевченко («Газпром-ЮГРА»).

Полевые игроки: Валерий Демин («Синара»), Руслан Кудзиев, Донер Аманбаев (оба – «Сибиряк»), Денис Неведров, Андрей Соколов (оба – «Тюмень»), Амир Вахитов («Ишим-Тюмень-2»), Максим Мухутдинов, Владимир Саносян, Андрей Заболонков (все – «Дина»), Юлиан Шамсутдинов («Норильский никель»), Никита Анисимов («Норильский никель-дубль»), Борис Муратов (КПРФ-дубль), Янар Асадов, Артем Ниязов, Сергей Денисов (все – «Газпром-ЮГРА»).

Напомним, что год назад национальная сборная России дважды сыграла вничью с Ираном в персидском городе Язд – 1:1 и 0:0. Молодежный состав уступил сверстникам в первой игре – 3:6, а в ответной добился паритета – 1:1.