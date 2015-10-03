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    РФПЛ. Смольников, Дзюба и Данни сокрушили «Ростов» в Санкт-Петербурге

    «Зенит» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге.

    Встреча завершилась со счетом 3:0 – в первом тайме по голу забили Игорь Смольников и Артем Дзюба, а в самой концовке игры точный удар нанес Данни.

    Этот результат позволил сине-бело-голубым вернуть себе третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» же остался пятым.

    Чемпионат Росси. Премьер-лига. 11-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Смольников, 27. 2:0 – Дзюба, 34. 3:0 – Данни, 89.

    "Зенит": Кержаков, Смольников, Нету, Гарай, Анюков, Хави Гарсия, Витсель (Ткачук, 90), Шатов (Рязанцев, 86), Данни, Халк, Дзюба (Юсупов, 83).

    "Ростов": Джанаев, Навас, Новосельцев, Ротенберг (Байрамян, 57), Баштуш, Гацкан, Маргасов, Канга, Нобоа, Полоз (Думбия, 71), Азмун (Бухаров, 57).

    Предупреждение: Азмун, 42.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 18:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Олж 6 октября 2015, 08:36

      Халк по любому лучший

      0
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 4 октября 2015, 00:27

      Зенит по сути ничего не сделал. Очередной раз убеждаюсь, что Шатов лучший. Халк неплохо тянет, Керж вытащил, особенно когда Канга в угол стрелял. Первый гол глупость Ростова, зачем ноги задирать, надо выносить головой такие мячи. 3-й гол был забит после нарушения правил зенитом у собственной штрафной. Ну и чистый пенальти это конечно было круто не заметить. Победа Зенита закономерная, они в одиночку лучше проходы совершали и в пас лучше играли, но счёт не по игре явно. Там ещё за офсайд свистнули, который трансляция показала как липовый, но там камера могла быть не в том ракурсе. Все бы ничего, только Ростов снова летит фаворитами с судейскими ошибками, которых не было с Анжи, Кубанью и т.д.

      1
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      Рейтинг: +34

      Смит80 3 октября 2015, 22:31

      Что плохого в том, что Дзюба забивает? Ничего... это хорошо для Зенита и для сборной. Может деревянному пора перейти на новый лвл?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Смит80 4 октября 2015, 01:16

      Три гола за 11 туров это хорошо?

      1
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      Рейтинг: +14

      leva200683 3 октября 2015, 22:13

      дзюба это отстой спартак рад что он сошол он что в зборной халява что в зените

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2015, 22:09

      Ну Смольников,Данни это понятно-но что дерево в 11 туре-аж третий мяч забило-это прогресс

      0
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 3 октября 2015, 20:34

      Зенит должен был победить,он сильнее Ростова кто бы что не говорил. Ростову респект и уважуха при его финансовом состоянииюю. держаться высоко и гордо








      1
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      Рейтинг: +34

      Смит80 > minaev23 3 октября 2015, 22:28

      Ростов без Бердыева был бы в зоне вылета. Уважение Курбану Бекиевичу. Зенит - хорошо. Бокопора убрали из рамы и дело пошло.

      1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 3 октября 2015, 20:19

      Я отмечал, что у Зенита в этом сезоне нет позиционной атаки. Ее и не было, пока крайние защитники не стали регулярно подключаться. А это наблюдалось только в 2 последних матчах. Сейчас Зенит вновь стал силен в позиционной атаке, потому что появились полноценные фланги. Возможно, причина этой приятной метаморфозы - замена вратаря. Нормальный голкипер раскрепостил защитников.

      0
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 3 октября 2015, 20:09

      хороший матч

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 октября 2015, 19:53

      К слову о том, что Халк одеяло на себя тянет
      3 голевые за матч
      Точка

      -1
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