Лига чемпионов. «Шахтер» крупно уступил «ПСЖ», «Мальме» проиграл «Реалу»

В матче второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» не сумел ничего поделать с «ПСЖ», пропустив три безответных гола. Забивали Орие, Луис и Срна в свои ворота.

Еще одна встреча этой группы принесла «Реалу» победу над «Мальме». Дубль оформил Криштиану Роналду, забивший 500-й и 501-й мячи в своей карьере.

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур

Шахтер (Украина) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Орие, 7; 0:2 – Луис, 23; 0:3 – Срна (в свои ворота), 90.

Мальме (Швеция) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Роналду, 29; 0:2 – Роналду, 90.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов