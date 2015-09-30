«Мальме» – «Реал». Смотреть онлайн

«Мальме» во 2-м туре Лиги чемпионов принимает на своем поле «Реал». Вряд ли шведский чемпион возьмет хотя бы одно очко сегодня, но для этой команды сама встреча с «галактикос» – уже праздник.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Мальме» – «Реал», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.