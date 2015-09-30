Михаил Кержаков: «Моя мечта сбылась»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков признался, что в матче Лиги чемпионов против «Гента» осуществилась его детская мечта.

«Мандража как такового не было, готовился в штатном режиме. Ребята меня подбадривали. Не зацикливался на том, что играть надо в Лиге чемпионов.

У соперника не было множества опасных подходов и ударов в створ ворот. При счете 1:1 волнения не было, просто старался сделать свою работу.

Полтора года назад я давал интервью, когда был игроком «Анжи». Тогда сказал, что моя мечта – сыграть в Лиге чемпионов. У гимна этого турнира есть какая-то магия. Когда в детстве смотрел по телевизору матчи, то мечтал стоять на поле и слушать этот гимн. Мечта сбылась.

Хороший задел, но сильно обольщаться не стоит. Нужно выиграть обе игры дома и не проиграть на выезде, и тогда все будет хорошо», – заявил Кержаков.