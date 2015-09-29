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    Коку: «Рассчитываю на высокий культурный уровень болельщиков ЦСКА»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку посетил предматчевую пресс-конференцию, посвященную игре Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Мы следили за последними матчами ЦСКА, отмечу качество этой команды. Считаю, что достаточно хорошо изучили соперника, хотя в целом ЦСКА в Голландии не так хорошо известен», - говорит Коку.

    Также наставник прокомментировал возможные проявления расизма со стороны фанатов ЦСКА.

    «Невозможно подготовиться как следует к такому поведению. Но у нас есть опыт противостояния самым разным командам. А вообще, я рассчитываю на высокий культурный уровень болельщиков ЦСКА»

    Матч ЦСКА - ПСВ состоится в среду 30 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2015 20:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 сентября 2015, 10:50

      Зря надеешься,люди не меняются в одночасье

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 29 сентября 2015, 23:57

      Коку е-п-т-а!

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