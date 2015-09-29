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    Якин: «Если выпадет возможность поработать в России, с радостью приму вызов»

    Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин ответил на вопрос о том, что бы он сделал иначе, если бы у него была возможность вернуться в начало прошлого сезона, а также рассказал о том, что не отказался бы поработать в России снова.

    «Нет смысла философствовать на сей счет. В «Спартаке» я приобрел важный опыт и, если вдруг представится еще один шанс, смогу лучше подготовиться.

    С момента моего возвращения в Швейцарию я никогда не общался с российскими изданиями – ни устно, ни письменно. Повторюсь, сезон, проведенный в российском чемпионате, – важный для меня опыт. Позитивный и интенсивный опыт. И если выпадет возможность снова поработать в России, я с радостью приму новый вызов», - сказал Якин.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.09.2015 17:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 11:45

      Почувствовал вкус халявных денег. Можно вместо АВБ газпромовскую мошну потрясти

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 сентября 2015, 21:42

      На мой взгляд,тренер хороший,молодежь подтягивал и смысл просматривался в игре!Игроки в Спартаке,другой разговор,убрать молодых воспитанников и опять взять обезьяну!

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      Рейтинг: +11

      FiZryk 29 сентября 2015, 20:20

      В анжи место освободилось. Там вызов так вызов!

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 29 сентября 2015, 18:21

      Давай в Анжи!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 сентября 2015, 18:01

      Ни одному клубу России не желаю такого "подарка"!

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