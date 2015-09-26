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    Ломбертс: «Сегодня создадим больше моментов, чем в Твери»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о матче на Кубок России с тверской "Волгой" (3:0), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи со «Спартаком» в десятом туре РФПЛ.
    - В Твери у «Зенита» был экспериментальный состав, и в матче приняли участие много игроков, которые редко появлялись на поле. Как они смотрелись?
    – Это такие же члены команды. Они показали свой уровень. Молодые футболисты, которые могут прогрессировать и попадать в основной состав.
    - Какие мысли перед предстоящим матчем со «Спартаком»?
    – Думаю, наша команда будет готова, чтобы создать больше моментов, чем в Твери.
    - Нынешний «Спартак» сильнее, чем тот, с которым вы встречались в мае?
    – Игры со «Спартаком» всегда сложны. Неважно, кто из нас на каком месте находится. После кубковых матчей это будет вдвойне непросто, но в то же время хочу обратить внимание на то, что обе команды будут в равных условиях: красно-белые тоже играли в среду в кубковом матче. Тем интереснее будет.

    Источник: Бобсоккер

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    26.09.2015 11:48
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