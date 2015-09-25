Молодежное первенство. ЦСКА оказался сильнее «Локомотива»

В 10 туре молодежного первентсва ЦСКА дома крупно обыграл «Локомотив». В первом тайме Астемир Гордюшенко вывел армейцев вперед, счет (1:0) сохранялся на табло до последних минут матча. Только на 89-ой минуте Илья Ферапонтов упрочил преимущество хозяев, а уже в добавленное к основному времени матча время Никита Чернов с пенальти довел дело до разгрома.

Первенство России среди молодежных команд. 10-й тур

ЦСКА (мол.) (Москва) — Локомотив (мол.) (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Гордюшенко, 34; 2:0 - Ферапонтов, 89; 3:0 - Чернов, 90+3 (с пенальти).