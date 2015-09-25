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    Молодежное первенство. ЦСКА оказался сильнее «Локомотива»

    В 10 туре молодежного первентсва ЦСКА дома крупно обыграл «Локомотив». В первом тайме Астемир Гордюшенко вывел армейцев вперед, счет (1:0) сохранялся на табло до последних минут матча. Только на 89-ой минуте Илья Ферапонтов упрочил преимущество хозяев, а уже в добавленное к основному времени матча время Никита Чернов с пенальти довел дело до разгрома.

    Первенство России среди молодежных команд. 10-й тур

    ЦСКА (мол.) (Москва) — Локомотив (мол.) (Москва) — 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Гордюшенко, 34; 2:0 - Ферапонтов, 89; 3:0 - Чернов, 90+3 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2015 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 25 сентября 2015, 21:34

      локо затащит, лошади сдулись

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 25 сентября 2015, 19:22

      конечно лучшей за 45 минут 6 голов

      0
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 25 сентября 2015, 18:44

      Завтра основа ЦСКА должна поддержать почин молодежи!

      0
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