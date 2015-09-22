Фергюсон: «Цена Марсьяля ужасна? Сейчас уже нет»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил несогласие с мнением, что манкунианцы переплатили за трансфер нападающего Антони Марсьяля из «Монако», отдав 50 миллионов евро.

«Цена за Марсьяля ужасна? Нет, сейчас уже нет. Когда я только пришел в «Манчестер Юнайтед» клуб мог полагаться лишь на прибыль от проданных билетов, только представьте это! Мы подписали Вива Андерсона и Брайана МакКлэйра в первый год за один миллион фунтов, затем Марка Хьюза. В 1986 году клуб оценивался в 10 миллионов фунтов, в то время как сейчас речь идет о цифрах около двух миллиардов», - отметил шотландец.