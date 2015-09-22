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Фергюсон: «Цена Марсьяля ужасна? Сейчас уже нет»

22 сентября 2015, 01:52
3

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил несогласие с мнением, что манкунианцы переплатили за трансфер нападающего Антони Марсьяля из «Монако», отдав 50 миллионов евро.

«Цена за Марсьяля ужасна? Нет, сейчас уже нет. Когда я только пришел в «Манчестер Юнайтед» клуб мог полагаться лишь на прибыль от проданных билетов, только представьте это! Мы подписали Вива Андерсона и Брайана МакКлэйра в первый год за один миллион фунтов, затем Марка Хьюза. В 1986 году клуб оценивался в 10 миллионов фунтов, в то время как сейчас речь идет о цифрах около двух миллиардов», - отметил шотландец.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Монако Марсьяль Антони Фергюсон Алекс
Комментарии (3)
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tiamo_INTER
1442893196
Все равно завышенная цена!
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джон базелон
1442897877
Биллионы,епона мать!
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HAARP
1442901441
не около двух биллионов, а около двух миллиардов!!! Переводить с английского надо лучше редакции.
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