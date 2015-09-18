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    • Прядкин: «Бюджет РФПЛ составляет 35 миллионов, но нам хотелось бы зарабатывать 100»

    Прядкин: «Бюджет РФПЛ составляет 35 миллионов, но нам хотелось бы зарабатывать 100»

    Бюджет РФПЛ по сравнению с прошлым сезоном сократился на 40% и теперь составляет около 35 миллионов долларов. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    «Бюджет составляет порядка 35 миллионов долларов. Он сократился примерно на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Точную сумму мне сейчас назвать сложно, просто потому что какие-то контракты у нас рублевые, как с «НТВ-Плюс» и «Росгосстрахом», а какие-то – в долларах, как с компанией IMG, которая реализует наши международные медиаправа.

    Я бы очень хотел, чтобы в этом сезоне, как и в прошлом, мы вышли на сумму в 60 миллионов. Было бы здорово. Но экономическая ситуация сейчас сложная, поэтому все клубы с пониманием относятся к сложившейся ситуации. А вообще, если брать те шаги, которые мы предпринимали, нам бы хотелось зарабатывать от 100 миллионов. Но в нынешних экономических реалиях это невозможно», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    18.09.2015 10:03
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    Комментарии (7)
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    астраханец
    1442562026
    А кому идут эти прибыли?))
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    kostyandr
    1442568916
    я тоже хочу зарабатывать не 35 тысяч, а 100))
    Ответить
    Garrincha58
    1442581820
    воровать будут меньше на 40 процентов
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    ologreds
    1694997148
    numo442747
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