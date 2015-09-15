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  • Стадион «Зенита» готов на 75 процентов, газон будет засеян в 2016 году

Стадион «Зенита» готов на 75 процентов, газон будет засеян в 2016 году

15 сентября 2015, 16:15
7

Строительство стадиона санкт-петербургского «Зенита» завершено на три четверти. Засеивание газона, на котором сыграют свои матчи команды-участники ЧМ-2018, начнется в следующем году. Ранее эти работы планировалось начать в мае 2015 года.

«Изначально мы исходили из строительных возможностей. Но агрономы не рекомендуют этого делать в связи со сложностью сохранения травы в условиях продолжающегося строительства», – рассказали в пресс-службе компании «Трансстрой», которая занимается возведением стадиона.

На данный момент стоимость стадиона составляет 34.9 миллиарда рублей. Строительство должно быть завершено в мае 2016 года, вместимость стадиона составит 69 тысяч зрителей.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Зенит
Комментарии (7)
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алекс88
1442326971
Помойка какаято
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Lenin26
1442327581
Завидуйте молча!
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slavа0508
1442329196
Стадионы у Рубина и Спартака вместе стоят 30 миллиардов рублей а здесь не достроенный у Зенита уже 34 миллиарда,вот что значит строить в нахаляву
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Vector
1442331607
Можно так и оставить...
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Измайловский Кочегар
1442336095
А сколько строят-то уже?
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Каратель помойников
1442338039
ну в в этом озимые бы посеяли)чего поляне пустовать)
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El_Chori
1442339074
хоть бы поплыл...
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