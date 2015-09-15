Стадион «Зенита» готов на 75 процентов, газон будет засеян в 2016 году

Строительство стадиона санкт-петербургского «Зенита» завершено на три четверти. Засеивание газона, на котором сыграют свои матчи команды-участники ЧМ-2018, начнется в следующем году. Ранее эти работы планировалось начать в мае 2015 года.

«Изначально мы исходили из строительных возможностей. Но агрономы не рекомендуют этого делать в связи со сложностью сохранения травы в условиях продолжающегося строительства», – рассказали в пресс-службе компании «Трансстрой», которая занимается возведением стадиона.

На данный момент стоимость стадиона составляет 34.9 миллиарда рублей. Строительство должно быть завершено в мае 2016 года, вместимость стадиона составит 69 тысяч зрителей.