Гончаренко провел первую тренировку в ЦСКА

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который недавно получил эту должность, провел первое занятие с командой.

Тренировка состоялась на стадионе "Вольфсбург Арена" перед матчем Лиги чемпионов против местных "волков" и продолжалась 40 минут. Занятие прошло по традиционному расписанию: разминка, футбол на ограниченном участке поля, квадраты и двухсторонка.

Отметим, на занятии присутствовал и главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.