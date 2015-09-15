Гончаренко провел первую тренировку в ЦСКА

Нет, ну когда одна ошибка или опечатка внимание не обращаю, тем более люди в комментах все время прикалываются над ошибками - но Заните - это уже интересно! Пришлось поразмышлять над написанием слова занятие - как я понимаю.
Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который недавно получил эту должность, провел первое занятие с командой.
Тренировка состоялась на стадионе "Вольфсбург Арена" перед матчем Лиги чемпионов против местных "волков" и продолжалась 40 минут. Занятие прошло по традиционному расписанию: разминка, футбол на ограниченном участке поля, квадраты и двухсторонка.
Отметим, на занятии присутствовал и главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.