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    Гончаренко провел первую тренировку в ЦСКА

    Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который недавно получил эту должность, провел первое занятие с командой.

    Тренировка состоялась на стадионе "Вольфсбург Арена" перед матчем Лиги чемпионов против местных "волков" и продолжалась 40 минут. Занятие прошло по традиционному расписанию: разминка, футбол на ограниченном участке поля, квадраты и двухсторонка.

    Отметим, на занятии присутствовал и главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.09.2015 06:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 15 сентября 2015, 11:35

      Нет, ну когда одна ошибка или опечатка внимание не обращаю, тем более люди в комментах все время прикалываются над ошибками - но Заните - это уже интересно! Пришлось поразмышлять над написанием слова занятие - как я понимаю.

      1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > B-E-S 15 сентября 2015, 11:55

      Спасибо, что замечаете :) Будем исправляться

      -1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 15 сентября 2015, 11:14

      Удачи коням сегодня

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24995

      bset 15 сентября 2015, 09:35

      Средний возраст редакторов, похоже, лет 14.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      StaFF7 15 сентября 2015, 09:28

      Заните прошло по традиционному расписанию
      Кого Вы набрали? Чуть ли не в каждой новости ошибки

      1
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      ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka > StaFF7 15 сентября 2015, 09:49

      почему так радоваться ошибке, а не удачной тренировке ЦСКА? Дайте человеку шанс, и он исправится.

      -1
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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус > StaFF7 15 сентября 2015, 10:09

      Вы про ГАнчаренко?

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 сентября 2015, 09:04

      заняти

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 15 сентября 2015, 08:21

      Удачи Армейцам против «Вольфсбурга»!!!

      4
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